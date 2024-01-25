"Если все так и будет, мне придется уйти": Хави намекнул на уход из Барселоны

Испанский наставник прекрасно понимает, в каком клубе он работает, и чего от него ожидают.

Барселона не смогла пройти в полуфинал кубка Испании, уступив в дополнительное время Атлетику из Бильбао со счетом 2:4.

После матча главный тренер каталонцев Хави Эрнандес заявил, что, возможно, ему придется покинуть команду, если он не справится со своей задачей.

"Если в конце сезона мы не будем на конкурентоспособном уровне, то мне придется уйти", - цитирует испанца Фабрицио Романо.

"Я знаю, где я нахожусь, это топ-клуб. Здесь, в Барселоне, вам нужно выигрывать трофеи, иначе у вас будут проблемы. Я уверен, что у этого проекта есть топовый потенциал с лучшими молодыми игроками".

Читай также: Футбол сегодня: Атлетико - Севилья, матчи Кубков Азии и африканских наций

Ранее Хави Эрнандес подвел итоги выступлений своей команды в кубке Испании, отметив, что им просто не повезло со жребием.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!