"Если все так и будет, мне придется уйти": Хави намекнул на уход из Барселоны
Барселона не смогла пройти в полуфинал кубка Испании, уступив в дополнительное время Атлетику из Бильбао со счетом 2:4.
После матча главный тренер каталонцев Хави Эрнандес заявил, что, возможно, ему придется покинуть команду, если он не справится со своей задачей.
"Если в конце сезона мы не будем на конкурентоспособном уровне, то мне придется уйти", - цитирует испанца Фабрицио Романо.
"Я знаю, где я нахожусь, это топ-клуб. Здесь, в Барселоне, вам нужно выигрывать трофеи, иначе у вас будут проблемы. Я уверен, что у этого проекта есть топовый потенциал с лучшими молодыми игроками".
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Ранее Хави Эрнандес подвел итоги выступлений своей команды в кубке Испании, отметив, что им просто не повезло со жребием.
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