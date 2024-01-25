iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Если все так и будет, мне придется уйти": Хави намекнул на уход из Барселоны

Испанский наставник прекрасно понимает, в каком клубе он работает, и чего от него ожидают.
Сегодня, 10:04
Хави Эрнандес / Getty Images
Хави Эрнандес / Getty Images

Барселона не смогла пройти в полуфинал кубка Испании, уступив в дополнительное время Атлетику из Бильбао со счетом 2:4.

После матча главный тренер каталонцев Хави Эрнандес заявил, что, возможно, ему придется покинуть команду, если он не справится со своей задачей.

"Если в конце сезона мы не будем на конкурентоспособном уровне, то мне придется уйти", - цитирует испанца Фабрицио Романо.

"Я знаю, где я нахожусь, это топ-клуб. Здесь, в Барселоне, вам нужно выигрывать трофеи, иначе у вас будут проблемы. Я уверен, что у этого проекта есть топовый потенциал с лучшими молодыми игроками".

Читай также: Футбол сегодня: Атлетико - Севилья, матчи Кубков Азии и африканских наций

Ранее Хави Эрнандес подвел итоги выступлений своей команды в кубке Испании, отметив, что им просто не повезло со жребием.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави эрнандес

Статьи по теме

"Нам не повезло с жеребьевкой": Хави оценил вылет Барселоны с Кубка Испании "Нам не повезло с жеребьевкой": Хави оценил вылет Барселоны с Кубка Испании
Атлетик - Барселона 4:2 видео голов и обзор Кубка Испании Атлетик - Барселона 4:2 видео голов и обзор Кубка Испании
Атлетик сенсационно выбил Барселону из Кубка Испании Атлетик сенсационно выбил Барселону из Кубка Испании
Хави уверен, что арбитры в Испании подсуживают Реалу Хави уверен, что арбитры в Испании подсуживают Реалу
Помочь журналистам

Видео

Атлетик - Барселона 4:2 видео голов и обзор Кубка Испании
Атлетик - Барселона 4:2 видео голов и обзор Кубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в Италии
просмотров
Трансферы зимы 2024 года: Кевин, Витор Роке и другие в топ-10 лучших трансферов
просмотров

Последние новости

Украина10:36
"Ты был настоящим воином": Алиев отреагировал на смерть воспитанника Динамо
НБА10:31
Грина не включили в расширенный список участников Олимпиады-2024 из-за его репутации
Бокс10:12
"Нельзя упустить": команда Деревянченко намерена провести реванш с Мунгией
Европа10:04
"Если все так и будет, мне придется уйти": Хави намекнул на уход из Барселоны
Бокс09:47
Райан Гарсия подтвердил, что проведет поединок с Ромеро
НБА09:30
Риверс согласился возглавить Милуоки
Теннис09:25
Ястремская - Циньвэнь: прогноз на полуфинал Australian Open
Бокс09:10
Джошуа назвал причину, по которой Усик победит Фьюри
Европа08:48
"Нам не повезло с жеребьевкой": Хави оценил вылет Барселоны с Кубка Испании
НХЛ08:28
НХЛ: Флорида разбила Аризону, Сент-Луис переиграл Ванкувер, Баффало удивил Лос-Анджелес
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK