Атлетик - Барселона: обзор и результат матча Кубка Испании

В рамках 1/4 финала Кубка Испании Атлетик встретился с Барселоной.

Хозяева уже на старте матча шокировали каталонцев, открыв счет усилиями Горки Гурусеты.

Барселоне пришлось потратить некоторое время, чтобы придти в себя, но еще до конца первого тайма они повели в счете. Сперва забил Роберт Левандовски, а затем после отличного сольного прохода отметился Ламин Ямаль.

Впрочем, Атлетик не дал коллективу Хави расслабиться и уже на 49 минуте второго тайма Ойхан Сансет сравнял счет на чем команды и закончили в основное время.

В экстратаймах, как впрочем и в основное время, гораздо более сильную игру показывали подопечные Эрнесто Вальверде и за это они были вознаграждены дважды.

Сперва Иньяки Вильямс, который мог и не сыграть в этом матче, если бы Гана преждевременно не вылетела с Кубка африканских наций, отлично сыграл на добивании после своего же удара, а затем за несколько мгновений до конца отдал голевую передачу на своего брата Нико, который установил финальный счет в матче и снял все вопросы о проходе Атлетика дальше.

Статистика матча Кубка Испании Атлетик - Барселона

Атлетик - Барселона 4:2

Голы: Гурусета, 1, Сансет, 49, И.Уильямс, 105+2, Н.Уильямс, 120+1 - Левандовски, 26, Ямаль, 32

xG: 4.63 - 1.08

Удары: 17 - 6

Удары в створ: 7 - 4

Владение мячом: 39% - 61%

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!