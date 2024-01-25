"Нам не повезло с жеребьевкой": Хави оценил вылет Барселоны с Кубка Испании

Специалист настроен на борьбу в других турнирах.

Главный тренер Барселоны Хави высказался о поражении от Атлетика (2:4) в Кубке Испании.

Специалист не унывает и считает, что его команде не повезло с жеребьевкой.

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"Мы пытались. Думаю, мы хорошо боролись против великолепной команды, которая очень сильна дома. Я уже говорил, что с точки зрения соперника нам не повезло с жеребьевкой. У Ламина был шанс забить победный гол. Мы можем гордиться тем, что старались.

Мы старались и уходим с высоко поднятыми головами, ведь мы боролись при помощи молодых игроков.

Я спокоен. Еще остались самые важные турниры", - приводит слова тренера Marca.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Атлетик - Барселона.

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