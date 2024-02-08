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"Тренировки станут более сложными": Ювентус вручил особый подарок легендарному Майку Тайсону

Железный Майк прибыл в Турин на съемки фильма.
Вчера, 20:30
Майк Тайсон / Getty Images
Майк Тайсон / Getty Images

Бывший чемпиону мира в тяжелой весовой категории Майк Тайсон продолжает свою кинематографическую карьеру.

Американец прибыл в Турин (Италия) для начала съемок фильма под названием “Bunny Man”. 

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Ювентус не упустил возможности сделать подарок легенде бокса. Туринцы вручили Тайсону именную футболку своей команды.

"Теперь тренировки Ювентуса станут намного сложнее".

Свой последний бой провел в ноябре 2020 года против Роя Джонса-младшего, однако это было выставочное шоу. Поединок завершился вничью решением судей. В активе Майка 50 побед (44 нокаутом) и шесть поражений.

Ранее сообщалось, что Усик показал, как реализовывать пенальти

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Майк Тайсон

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