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Атлетико предложил своему капитану новый контракт

Как и немногим ранее, условия новой сделки не устраивают футболиста, который летом может покинуть команду в статусе свободного агента.
Сегодня, 17:42
Коке / Getty Images
Коке / Getty Images

В середине января стало известно, что Атлетико предложил Коке новый контракт со значительным сокращением зарплаты. Игрок, естественно, отказался в надежде, что клуб улучшит условия.

Как сообщает Relevo, будущее капитана "матрасников" по-прежнему находится в подвешенном состоянии, ведь будущим летом он может уйти в статусе свободного агента.

Стороны желают продлить сотрудничество. В этот раз руководство Атлетико предложило Коке контракт на два гарантированных года.

Однако клуб все еще предлагает существенное сокращение зарплаты. Так, по новому соглашению зарплата 32-летнего испанца упадет с семи миллионов евро в год до менее чем четырех миллионов.

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По информации источника, в ближайшие недели клуб и футболист вновь сядут за стол переговоров для обсуждения нового контракта.

В нынешнем сезоне Коке принял участие в 30 матчах во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами.

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