Экс-форвард Челси и Атлетико нашел новую команду
Диего Коста перебрался в стан Гремиу.
Испанский форвард с бразильскими корнями Диего Коста нашел себе новую команду.
36-летний футболист будет выступать за Гремиу со своей исторической Родины. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Нападающий перебрался к "триколорным" на правах свободного агента. Детали его контракта остаются неизвестными.
Последним клубом Косты был Ботафогу, с которым он в прошлом сезоне занял 5 место, а Гремиу стал вице-чемпионом Бразилии.
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