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Экс-форвард Челси и Атлетико нашел новую команду

Диего Коста перебрался в стан Гремиу.
Сегодня, 08:59
Диего Коста / Getty Images
Диего Коста / Getty Images

Испанский форвард с бразильскими корнями Диего Коста нашел себе новую команду.

36-летний футболист будет выступать за Гремиу со своей исторической Родины. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Нападающий перебрался к "триколорным" на правах свободного агента. Детали его контракта остаются неизвестными.

Последним клубом Косты был Ботафогу, с которым он в прошлом сезоне занял 5 место, а Гремиу стал вице-чемпионом Бразилии.

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