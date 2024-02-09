Экс-форвард Челси и Атлетико нашел новую команду

Испанский форвард с бразильскими корнями Диего Коста нашел себе новую команду.

36-летний футболист будет выступать за Гремиу со своей исторической Родины. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Нападающий перебрался к "триколорным" на правах свободного агента. Детали его контракта остаются неизвестными.

Последним клубом Косты был Ботафогу, с которым он в прошлом сезоне занял 5 место, а Гремиу стал вице-чемпионом Бразилии.

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