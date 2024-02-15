Шахтер - Марсель: анонс и прогноз на матч Лиги Европы 15.02.2024

ISPORT рассказывает о самых важных моментах перед игрой в Гамбурге.

В четверг, 15 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между Шахтером и Марселем.

Для обеих команд этот матч - возможность создать себе преимущество перед ответным матчем, или в лучшем случае закрыть все вопросы сразу же.

Матч состоится на Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге, который является домашней ареной одноименного клуба во второй Бундеслиге и Шахтера в еврокубках.

ISPORT выделил все самое главное, что нужно знать перед этой игрой.

Результаты последних матчей

Шахтер свой последний официальный матч сыграл еще в прошлом году, когда в Лиге Чемпионов проиграл Порту в "голевой перестрелке" (5:3). Во время подготовки ко второй части сезона, и в том числе к этому матчу, "горняки" провели 7 товарищеских матчей.

В спаррингах были обыграны армянский Пьюник, польский Лех и туркменский Аркадаг, были проиграны матчи боснийскому Вележу из Мостара и чешскому Градец-Кралове, а в ничью коллектив Марино Пушича сыграл против польской Лехии и словацкого Марибора.

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Что касается французского клуба, то они не могут себе позволить "роскошь" подготовки к поединку Лиги Европы с помощью матчей без турнирного значения, ведь чемпионат и Кубок Франции в самом разгаре.

Если брать дистанцию в те же последние 7 матчей, то у провансальцев довольно серьезные проблемы. За это время была одержана всего одна победа - против Тьонвилля из пятого дивизиона (1:0).

Источник: Getty Images

В матчах против Монпелье, Страсбура, Монако и Меца коллектив Дженнаро Гаттузо сыграл вничью. При том, интересно, что в игре с монегасками команда итальянца была в большинстве с 11 минуты матча, а с 86 минуты игра вообще продолжалась в формате 11 на 9.

Также Марсель проиграл "дерби Олимпиков" Лиону и в серии пенальти вылетел из Кубка Франции от прошлогоднего соперника Шахтера на этой стадии Лиги Европы - Ренна.

Ориентировочные составы

Шахтер: Резник - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров - Степаненко, Судаков, Бондаренко - Кевин, Сикан, Невертон

Марсель: Пау Лопес - Клаусс, Мбемба, Балерди, Мерлен - Жан Онана, Унаи, Арит - Мумбанья, Обамеянг, Луис Энрике

Интересные факты

Шахтер и Марсель дважды встречались в своей истории (оба раза победил Шахтер)

Статистика голов: 3:1 в пользу Шахтера

"Горняки" играли против французского клуба в сезоне-2008/09, когда стали обладателями Кубка УЕФА

Лучший бомбардир Шахтера в нынешнем розыгрыше Еврокубков Даниил Сикан (4 гола), у Марселя Пьер-Эмерик Обамеянг (5 голов)

Прогноз

Сразу после жеребьевки вряд ли можно было надеяться на какие-то шансы для украинского клуба, однако с тех пор многое, что изменилось.

Шахтер провел серьезную трансферную кампанию, значительно усилив качество состава, а у Марселя "вылетело" несколько ключевых исполнителей, что серьезно повлияло на форму команды и ее надежды на проход в следующую стадию.

Конечно, говорить, что в этой паре "все полностью перевернулось с ног на голову" будет слишком громко, однако, украинский клуб точно может претендовать на победу в номинально домашнем матче, что позволит ему чувствовать себя комфортнее в гостях.

Источник: shakhtar.com

Прогноз: Победа Шахтера 2:1

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На ISPORT также будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер - Марсель, которая начнется за несколько минут до старта поединка. Сам матч запланирован на 19:45 по киевскому времени.

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