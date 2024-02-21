Основной конкурент Лунина вернулся к тренировкам с командой после тяжелой травмы

Бельгийский голкипер Реала Тибо Куртуа начал тренироваться с командой после операции на колене.

Как сообщает Diario Madridista, первый выбор в иерархии вратарей "сливочных" провел часть занятия в общей группе.

Источник: realmadrid.com

Точные сроки полного восстановления 31-летнего голкипера пока не называются, но отмечается, что реабилитация после тяжелой травмы проходит успешно.

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Куртуа получил разрыв крестообразной связки колена в августе 2023 года, из-за чего не провел ни одного матча в этом сезоне. После его травмы Реал арендовал у Челси голкипера Кепу Аррисабалагу, который в текущей кампании конкурировал за место в воротах с Андреем Луниным.

Отметим, ранее Куртуа сообщал, что из-за травмы не сыграет за сборную Бельгии на Евро-2024.

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