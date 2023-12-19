Лидер потенциального соперника сборной Украины на Евро-2024 пропустит турнир

Тибо Куртуа хочет восстановиться от своей травмы на все 100%.

Лидер сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал, что пропустит чемпионат Европы 2024.

По словам голкипера, он хочет полностью восстановиться от разрыва крестообразных связок и подготовиться к началу следующего клубного сезона.

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"Из-за травмы Евро для меня в любом случае не состоится. Сначала я должен восстановиться на все сто процентов, а тогда лучше не привязываться к дате", - сказал Куртуа.

Отметим, что Бельгия станет соперником сборной Украины на Евро-2024, если коллектив Сергея Реброва отберется на турнир через плей-офф отбора.

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