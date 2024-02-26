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Стало известно, когда Зинченко сможет сыграть после травмы

Защитник не играл после победного матча против Ливерпуля.
Сегодня, 20:02
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Украинский футболист Арсенала Александр Зинченко вскоре сможет принять участие в матче "канониров".

Как сообщает the Standard, Александр имеет все шансы сыграть против Шеффилд, матч с которым состоится 4 марта.

Решение об участии украинца в этой игре будет принято в конце недели после прохождении всех медицинских тестов.

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В текущем сезоне Александр провел 27 матчей, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи. Напомним, Зинченко получил травму икроножной мышцы в недавнем матче против Ливерпуля (3:1).

Ранее сообщалось, что Арсенал без Зинченко одержал уверенную победу над Ньюкаслом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко

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