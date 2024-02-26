Стало известно, когда Зинченко сможет сыграть после травмы
Украинский футболист Арсенала Александр Зинченко вскоре сможет принять участие в матче "канониров".
Как сообщает the Standard, Александр имеет все шансы сыграть против Шеффилд, матч с которым состоится 4 марта.
Решение об участии украинца в этой игре будет принято в конце недели после прохождении всех медицинских тестов.
Читай также: "Я ему сочувствую": эксперт жестко раскритиковал Мудрика
В текущем сезоне Александр провел 27 матчей, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи. Напомним, Зинченко получил травму икроножной мышцы в недавнем матче против Ливерпуля (3:1).
Ранее сообщалось, что Арсенал без Зинченко одержал уверенную победу над Ньюкаслом.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!