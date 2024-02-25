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Арсенал - Ньюкасл 4:1: обзор матча и результат игры 24.02.2024

Лондонцы без проблем расправились с "сороками".
Сегодня, 00:06
ФК Арсенал / Getty Images
ФК Арсенал / Getty Images

В субботу, 24 февраля, в рамках 26-го тура АПЛ Арсенал принимал Ньюкасл. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:1.

Лондонцы начали свой путь к победе уже на 18-й минуте. Автоголом отличился Свен Ботман, а далее Кай Хавертц уже спустя некоторое время удвоил преимущество своей команды.

В середине второго тайма Букайо Сака и Якуб Кивер довели счет до неприличного, что довольно поздно заставило гостей кинуться в атаку.

В концовке встречи Джо Уиллок отличился голом престижа для своей команды.

Отметим, украинский защитник Арсенала Александр Зинченко пропускал данную игру из-за травмы.

Статистика матча Арсенал - Ньюкасл 26-го тура чемпионата Англии

Арсенал - Ньюкасл 4:1      
Голы: Ботман, 18 автогол, Хавертц, 24, Сака, 65, Кивер, 69 - Уиллок, 84

Ожидаемые голы (xG): 2.16 - 0.14
Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 18 - 3
Удары в створ: 8 - 2
Угловые: 9 - 0
Фолы: 15 - 6
Атаки: 118 - 55

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал ньюкасл АПЛ

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