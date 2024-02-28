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Стали известны трансферные планы ПСЖ после ухода Мбаппе

Парижане не думают о подписании нового форварда.
Вчера, 22:22
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

ПСЖ не считает приоритетным подписание Рафаэла Леау после ухода Килиана Мбаппе. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Клуб не готов заплатить отступные в размере 175 млн евро за вингера Милана. ПСЖ заинтересован в игроке, способном вписаться в команду, и рассматривает вариант с подписанием Брэдли Барколя.

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Также подписание центрфорварда не стоит на первом месте, поскольку клуб надеется на Рандаля Коло-Муани и Гонсалу Рамуша. Ранее также упоминался интерес к Виктору Осимхену, однако его отступные составляют 130 млн евро.

Одной из основных целей ПСЖ на предстоящее лето является подписание опорного полузащитника высокого уровня. Клуб готов потратить крупную сумму на усиление этой позиции, но пока список потенциальных кандидатов остается неизвестным.

Также отмечается, что ПСЖ планирует попытаться подписать Лени Йоро, который пока не принял предложение Лилля о продлении контракта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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