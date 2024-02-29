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Мать Мбаппе занимается поисками дома для Килиана в Мадриде

Футболист готовится к трансферу в Реал.
Сегодня, 16:19
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

По информации Relevo, мать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, Файза Ламари, планирует переезд футболиста в Мадрид.

Она провела несколько дней в испанской столице вместе с другими представителями окружения игрока.

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Целью поездки был поиск жилья для Мбаппе, и сообщается, что они остановились на районе Ла Моралеха, всего в пяти минутах езды от тренировочной базы Реала.

Также утверждается, что в ходе визита мать Мбаппе обсудила с мадридским клубом последние детали контракта форварда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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