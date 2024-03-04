"Скорее бы 30 июня": Ультрас ПСЖ вывесили баннер в адрес Мбаппе
Килиан уже попал в немилость фанатов.
Болельщики ПСЖ выразили свое недовольство ситуацией вокруг форварда Килиана Мбаппе.
Ультрас клуба развернули баннер на стадионе Парк де Пренс с надписью: "Килиан Мбаппе: скорее бы 30 июня!".
03/03/2024 - « KM : VIVEMENT LE 30/06 ! ». pic.twitter.com/x2qdBCZkUD— Block Parisii (@leblockparisii) March 3, 2024
Таким образом фанаты ответили на слухи об уходе игрока на правах свободного агента и возможного конфликта с тренером Луисом Энрике.
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Напомним, в последнем матче против Монако (0:0) Мбаппе был заменен в перерыве и после этого наблюдал за игрой из трибун.
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