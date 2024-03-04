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"Скорее бы 30 июня": Ультрас ПСЖ вывесили баннер в адрес Мбаппе

Килиан уже попал в немилость фанатов.
Вчера, 22:51
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Болельщики ПСЖ выразили свое недовольство ситуацией вокруг форварда Килиана Мбаппе.

Ультрас клуба развернули баннер на стадионе Парк де Пренс с надписью: "Килиан Мбаппе: скорее бы 30 июня!".

Таким образом фанаты ответили на слухи об уходе игрока на правах свободного агента и возможного конфликта с тренером Луисом Энрике.

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Напомним, в последнем матче против Монако (0:0) Мбаппе был заменен в перерыве и после этого наблюдал за игрой из трибун.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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