"Скорее бы 30 июня": Ультрас ПСЖ вывесили баннер в адрес Мбаппе

Килиан уже попал в немилость фанатов.

Болельщики ПСЖ выразили свое недовольство ситуацией вокруг форварда Килиана Мбаппе.

Ультрас клуба развернули баннер на стадионе Парк де Пренс с надписью: "Килиан Мбаппе: скорее бы 30 июня!".

03/03/2024 - « KM : VIVEMENT LE 30/06 ! ». pic.twitter.com/x2qdBCZkUD — Block Parisii (@leblockparisii) March 3, 2024

Таким образом фанаты ответили на слухи об уходе игрока на правах свободного агента и возможного конфликта с тренером Луисом Энрике.

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Напомним, в последнем матче против Монако (0:0) Мбаппе был заменен в перерыве и после этого наблюдал за игрой из трибун.

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