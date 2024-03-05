Хавбек Реала высказался о возможном переходе Мбаппе
Камавинга искренне ответил на вопрос о потенциальном трансфере.
Полузащитник Реала Эдуардо Камавинга высказался касаемо возможного перехода Килиана Мбаппе.
"Вы хотите, чтобы я сказал правду? Я не разговаривал с ним и не знаю, что он будет делать в следующем сезоне.
Мбаппе – не наш игрок, мы уважаем ПСЖ. Я не буду об этом говорить. Я не знаю, что произойдет, это правда".
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"Уверен, он ничего не скажет о своем будущем", – сказал француз в интервью As.
В текущем сезоне на счету Мбаппе 21 гол и 4 ассиста в 22 матчах Лиги 1.
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