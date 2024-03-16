Реал запланировал товарищеские матчи, чтобы протестировать Куртуа и Милитао

В мадридском клубе хотят, чтобы игроки вернулись на поле без всяких рисков для рецидива.

Недавно стало известно, что Тибо Куртуа и Эдер Милитао, которые пропустили практически весь сезон из-за разрывов крестообразных связок колена, уже тренируются в общей группе Реала.

В связи с этим главный тренер "бланкос" Карло Анчелотти уже планирует возвращение своих подопечных в основной состав.

Как сообщает Фабрицио Романо, Реал хочет воспользоваться перерывом на матчи сборных.

Мадридский коллектив уже запланировал несколько товарищеских игр, в которых должны принять участие Куртуа и Милитао. Там будут проверены кондиции обоих футболистов.

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Анчелотти и медицинский штаб хотят, чтобы вратарь и центрбек вернулись на поле в апреле, но без всяческих рисков для их здоровья.

Напомним, что в субботу, 16 марта, Реал встретится с Осасуной в рамках 29-го тура Ла Лиги. Стартовый свисток поединка прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

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