Мбаппе выступил с анонсом своего будущего

Француз объявит о том, где продолжит карьеру до старта Евро-2024.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что объявит о своем решении касаемо будущего клуба до начала чемпионата Европы.

"Люди узнают о моем будущем до Евро. Я очень спокоен по этому поводу. Мое будущее больше не является большой темой в клубе, никто больше не говорит со мной об этом".

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"Я приеду на Евро со спокойной головой. Готовый к великим свершениям", – сказал француз в интервью Téléfoot.

Напомним, нынешний контракт футболиста с ПСЖ истекает этим летом.

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