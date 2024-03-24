14 побед в 14-ти матчах: Женская команды Барселоны снова разгромила Реал
Каталонская команда продолжает доминировать в испанском чемпионате.
В воскресенье, 24 марта, в рамках 21-го тура женской Лиги Ф состоялось Эль-Класико.
Мадрид принимал Барселону в надежде наконец-то прервать гегемонию "сине-гранатовых", однако и в этот раз у Реала ничего не вышло.
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Матч завершился разгромной победой гостевой команды со счетом 3:0. Голами отличились Фридолина Рольфо, Айтана Бонмати и Каролина Грехем Хансен.
Отметим, за свою историю команды провели 14 матчей и во всех победу одержали каталонцы.
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