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Винисиус: Я не думал о том, чтобы уйти из Реала, потому что это даст расистам то, что они хотят

Бразилец высказался о возможном уходе из Реала.
Сегодня, 17:41
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Вингер мадридского Реала Винисиус Джуниор рассказал, собирается ли он покинуть стан "сливочных".

По словам бразильского футболиста, он не уйдет из испанского гранда, потому что это позволит расистам получить то, что они хотят

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"Я никогда не думал о том, чтобы покинуть Испанию, потому что это означало бы дать расистам то, чего они хотят.

Я не собираюсь покидать лучший клуб в мире.

Я собираюсь оставаться твердым и сильным, потому что президент и клуб поддерживают меня", - заявил Винисиус 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Винисиус Жуниор

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