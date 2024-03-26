В Реале не боятся, что Мбаппе может испортить атмосферу в раздевалке

В Реале нет беспокойства по поводу возможных проблем с атмосферой из-за прихода Килиана Мбаппе.

Как сообщает Relevo, клуб и команда с нетерпением ждут форварда и готовы принять его с открытыми объятиями.

Читай также: Мбаппе выступил с анонсом своего будущего

Сотрудники Реала отмечают, что под руководством Карло Анчелотти атмосфера в раздевалке стала одной из самых здоровых в истории клуба.

Игроки "сливочных" с нетерпением ждут перехода Мбаппе и не сомневаются, что его приход не повлияет отрицательно на командный дух.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!