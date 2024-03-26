В Реале не боятся, что Мбаппе может испортить атмосферу в раздевалке
Француз не помешает звездной раздевалке.
В Реале нет беспокойства по поводу возможных проблем с атмосферой из-за прихода Килиана Мбаппе.
Как сообщает Relevo, клуб и команда с нетерпением ждут форварда и готовы принять его с открытыми объятиями.
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Сотрудники Реала отмечают, что под руководством Карло Анчелотти атмосфера в раздевалке стала одной из самых здоровых в истории клуба.
Игроки "сливочных" с нетерпением ждут перехода Мбаппе и не сомневаются, что его приход не повлияет отрицательно на командный дух.
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