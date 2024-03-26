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Реал заставил пойти в наступление: Барселона попытается подписать Холанда в 2025 году

Каталонцы хотят переманить к себе норвежца.
Сегодня, 12:25
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд находится в сфере интересов Барселоны. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Каталонский клуб рассматривает возможность подписания игрока в 2026-м году. Норвежец является "большой мечтой" "сине-гранатовых".

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Агент футболиста Рафаэль Пименто поддерживает отличные отношения с президентом Барселоны Жоаном Лапортой. Кроме того, каталонцы рассчитывают на помощь в переговорах возможных санкций против Манчестер Сити за финансовые нарушения, а также на возможный уход Пепа Гвардиолы.

Напомним, действующий контракт Холанда рассчитан до лета 2027 года. Кроме Барселоны, интерес к игроку проявляет Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Реал Мадрид Эрлинг Холанд

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