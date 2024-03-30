Киммих - о поражении от Боруссии: Во втором тайме мы играли так будто это был спарринг

Йозуа взял вину за результат игры с дортмундцами на себя и партнеров.

Один из лидеров Баварии Йозуа Киммих прокомментировал поражение от Боруссии Дортмунд, которое оставило его команде лишь призрачные шансы на чемпионство в этом сезоне.

По словам немца, он и его партнеры действовали во втором тайме так будто этот матч не имел турнирного значения.

Читай также: Байер может оформить чемпионство в матче с Боруссией Дортмунд

"Я не понимаю, как мы можем так действовать в таком матче.

Для меня это совершенно непонятно, во втором тайме это было похоже на спарринг.

Мы, игроки, должны разойтись по домам и задать себе вопросы", - заявил Киммих.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!