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Киммих - о поражении от Боруссии: Во втором тайме мы играли так будто это был спарринг

Йозуа взял вину за результат игры с дортмундцами на себя и партнеров.
Вчера, 22:23
Йозуа Киммих / Getty Images
Йозуа Киммих / Getty Images

Один из лидеров Баварии Йозуа Киммих прокомментировал поражение от Боруссии Дортмунд, которое оставило его команде лишь призрачные шансы на чемпионство в этом сезоне.

По словам немца, он и его партнеры действовали во втором тайме так будто этот матч не имел турнирного значения.

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"Я не понимаю, как мы можем так действовать в таком матче.

Для меня это совершенно непонятно, во втором тайме это было похоже на спарринг.

Мы, игроки, должны разойтись по домам и задать себе вопросы", - заявил Киммих.

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