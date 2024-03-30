Бавария - Боруссия Дортмунд 0:2: обзор матча и результат игры 30.03.2024
В субботу, 30 марта, в рамках 27-го тура Бундеслиги Бавария принимала Боруссию Дортмунд. Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.
"Шмели" смело играли в атаке против мюнхенцев, а также весьма надежно оборонялись от острых выпадов со стороны чемпиона, ввиду чего дортмундцы сумели выйти вперед.
Что касается непосредственно голов, уже на 10-й минуте Карим Адейеми вывел свою команду вперед. Второй забитый мяч пришелся на вторую половины игры, и уже героем эпизода стал Юлиан Риерсон.
После 27 туров Бундеслиги Бавария занимает второе место с 60-ю баллами, а Боруссия идет на четвертой строчке, набрав 53 очка.
Статистика матча чемпионата Германии Бавария - Боруссия Дортмунд
Бавария - Боруссия Дортмунд 0:2
Голы: Адейеми, 10, Риерсон, 83
Ожидаемые голы (xG): 2.26 - 1.13
Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 16 - 11
Удары в створ: 3 - 5
Фолы: 7 - 7
Бавария: Ульрайх, Дайер, де Лигт, Дэвис (Шупо-Мотинг, 84), Горетцка, Лаймер (Мазрауи, 73), Киммих, Мюллер (Тель, 63), Сане (Коман, 63), Мусиала (Гнабри, 63), Кейн.
Боруссия: Майер, Риерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен, Джан, Брандт (Ройс, 68), Нмеча (Озджан, 68), Санчо (Байно-Гиттенс, 84), Адейеми (Вольф, 84), Фюллькруг (Аллер, 74).
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