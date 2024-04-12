Цыганков оказался вне заявки Жироны на матч с Атлетико
Украинский вингер будет вынужден пропустить ближайший поединок Ла Лиги из-за травмы.
Жирона огласила заявку на ближайший матч 31-го тура испанской Ла Лиги против мадридского Атлетико.
Вне списка оказался украинский вингер Виктор Цыганков, который будет вынужден пропустить поединок из-за повреждения икроножной мышцы.
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В то же время в заявку попал украинский нападающий Артем Довбик.
📋 CONVOCATÒRIA#AtletiGirona pic.twitter.com/exHc4YgiBr— Girona FC (@GironaFC) April 12, 2024
Напомним, что матч Атлетико - Жирона состоится в субботу, 13 апреля, и начнется в 15:00 по киевскому времени.
Ранее главный тренер Жироны рассказал о состоянии здоровья Цыганкова.
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