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Цыганков оказался вне заявки Жироны на матч с Атлетико

Украинский вингер будет вынужден пропустить ближайший поединок Ла Лиги из-за травмы.
Сегодня, 14:33
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Жирона огласила заявку на ближайший матч 31-го тура испанской Ла Лиги против мадридского Атлетико.

Вне списка оказался украинский вингер Виктор Цыганков, который будет вынужден пропустить поединок из-за повреждения икроножной мышцы.

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В то же время в заявку попал украинский нападающий Артем Довбик.

Напомним, что матч Атлетико - Жирона состоится в субботу, 13 апреля, и начнется в 15:00 по киевскому времени.

Ранее главный тренер Жироны рассказал о состоянии здоровья Цыганкова.

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