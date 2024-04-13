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Артета назвал главный навык Зинченко

Наставник "канониров" оценил готовность украинца после травмы.
Сегодня, 15:22
Александр Зинченко
Александр Зинченко

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался по поводу Александра Зинченко перед матчем с Астон Виллой в рамках 33-го тура чемпионата Англии.

По словам специалиста, украинец отлично подходит ему, ведь он универсальный футболист.

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"Алекс имеет способность играть в любой игре при любых условиях и быть собой. Это большая вещь, когда игрок может так играть.

У него есть некоторые трудности, особенно из-за травм. Есть трудности в нахождении игрового ритма и стабильности.

Теперь он вернулся в форму, теперь у него есть несколько игр за плечами, он играет все лучше и лучше. Это очень важная игра для нас", - сказал Артета в интервью BeanymanSports.

В текущем сезоне Зинченко провел 32 матча, в которых забил один гол и сделал две голевых передачи.

Ранее сообщалось, что бывший игрок сборной Украины встал на защиту Зинченко после призывов Орье идти воевать.

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