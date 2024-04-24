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"Впереди четыре финала": Зинченко отреагировал на разгром Челси

Украинский защитник похвалил партнеров по Арсеналу за отличную игру.
Сегодня, 12:50
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Игрок лондонского Арсенала Александр Зинченко поделился впечатлениями от разгромной победы над Челси в перенесенном матче 29-го тура английской Премьер-лиги.

Накануне "канониры" разбили соперника со счетом 5:0. Украинский защитник Арсенала начал поединок на скамейке запасных и вышел на замену на 72-й минуте.

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"Потрясающая работа в исполнении ребят. Впереди еще четыре финала", - написал Зинченко в Іnstagram.

Напомним, что Арсенал, набрав 77 очков в 34 матчах, возглавил турнирную таблицу АПЛ. Ливерпуль идет вторым, имея 74 балла и сыграв на один поединок меньше, а у Манчестер Сити 73 пункта и два матча в запасе.

Ранее сообщалось, что Челси установил клубный антирекорд в матче с Арсеналом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко

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