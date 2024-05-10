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Морьентес: Раньше Винисиус был мемом, а теперь он - лучший футболист мира

Испанец в восторге от игры бразильца.
Сегодня, 15:16
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Экс-игрок Реала Фернандо Морьентес назвал Винисиуса лучшим игроком мира.

По словам испанца, Вини очень сильно спрогессировал за последние годы, и сейчас является игроком, который делает разницу на футбольном поле.

"Без сомнения, Винисиус – лучший игрок мира. Думаю, сейчас его сравнивают с игроками другого типа. Без разницы, как они хороши. Винисиус – игрок, который делает наибольшую разницу. Он это доказал.

Слышал, как еще недавно Винисиуса называли мемом. Потому что он проваливался, ему нужно было 25 моментов, чтобы забить. Многие игроки становились поводом для создания мемов, а потом исчезали. Винисиус превзошел ожидания.

Винисиус стал настолько цельным и решающим игроком, что появляется в важные моменты, когда это особенно необходимо", - цитирует Морьентеса Marca.

Ранее также сообщалось, что вингер Баварии пропустит Евро-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Винисиус Жуниор

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