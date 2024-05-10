Легенда Барселоны оценил шансы на победу в Золотом мяча Винисиуса

Бывший нападающий Барселоны Ривалдо оценил игру вингера Реала Винисуса Жуниора.

"Учитывая, что он делает в Реале, сейчас его, несомненно, можно назвать самым важным игроком.

У Винисиуса отличные шансы на Золотой мяч. Он уже очень хорош и заслуживал его еще в прошлом сезоне. Сейчас он входит в тройку лучших игроков мира. А в этом году, учитывая, что он делает в составе Реала, как играет... У него, несомненно, есть шанс на приз лучшему игроку мира. И опередить Мбаппе в голосовании".

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"Думаю, от финала Лиги чемпионов будет сильно зависеть, кто получит Золотой мяч. Если Реал победит, то у них есть два-три игрока, которые входят в число лучших. Беллингем – отличны футболист. В этой игре у него будет отличная возможность – против бывшего клуба и дома, в Лондоне. Но все зависит от того, как будет развиваться игра", – сказал Ривалдо в интервью Mundo Deportivo.

В текущем сезоне на счету 23-летнего бразильца 13 голов и 5 ассистов в 24 матчах Ла Лиги.

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