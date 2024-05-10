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Спортдир Интера рассказал, что они были близки к подписанию лидера Милана

Рафаэль Леау мог играть в "черно-синей" футболке.
Вчера, 21:48
Getty Images
Getty Images

Спортивный директор Интера Пьеро Аузилио рассказал, что еще до перехода в Милан Рафаэль Леау мог оказаться в стане "нерадзурри".

По словам функционера, они договорились с Лиллем о трансфере, но не дошли по определенной причине к обсуждению контракта с Рафаэлем.

«Это правда, что Леау был близок к переходу в Интер. Очень, очень близок. У нас была договоренность с Лиллем, мы быстро достигли соглашения на встрече с владельцами французского клуба в Лондоне.

Мы не стали завершать сделку, даже не дошли до стадии обсуждения деталей с игроком. Но я не скажу, по какой причине", - сказал Аузилио.

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