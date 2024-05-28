Алонсо рассказал, чему научился у каждого тренера с которым работал

Главный тренер Байера Хаби Алонсо, который успел в качестве игрока поработать со многими топ-специалистами выделил лучшие стороны каждого из них.

Испанский наставник рассказал, чему его научила работа с Жозе Моуринью, Пепом Гвардиолой, Висенте Дель Боске, Карло Анчелотти, Рафаэлем Бенитесом и Луисом Арагонесом.

"Я многому научился у всех моих тренеров, и я трансформировал это в собственную личность как начинающий тренер.

Рафа Бенитес - это футбол, тактика: как вписаться, как помочь, что делать... Пеп говорит: «Мы будем играть так, и это произойдет». В Моуринью я выделяю его силу и интеллект в общении. От Луиса Арагонеса у меня остались убеждения и способность определить, чего именно ты хочешь. Висенте Дель Боске научил меня беспокоиться о том, о чем стоит беспокоиться. Анчелотти преуспел в транслировании того, что такое хороший футбол и что мы должны делать».

То, что ты делаешь, - это формируешь себя. Ты отождествляешь себя с одним человеком, с другим, но всегда в пределах своего характера", - заявил Хаби в интервью Movistar+.

Напомним, ранее сообщалось, что Алонсо назвал причину поражения в финале Лиги Европы.

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