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Мбаппе не получил космический бонус от ПСЖ за лояльность

В клубе надеялись, что игрок откажется от перехода в Реал.
Сегодня, 09:20
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не получил зарплату за апрель и бонус, обещанный ему по контракту в феврале. Об этом сообщает L’Equipe.

После того как француз в феврале 2024 года сообщил президенту клуба Нассеру Аль-Хелайфи, что не будет продлевать контракт, руководство частично отстранило его от матчей. Мбаппе считает, что тренер Луис Энрике также не выпускал его на поле по неспортивным причинам.

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Клуб не выплатил бонус в надежде удержать игрока от перехода в Реал. Общая сумма задолженности перед Мбаппе составляет около 80 миллионов евро.

Отметим, юридические представители обеих сторон активно обсуждают сложившуюся ситуацию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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