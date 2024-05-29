Мбаппе не получил космический бонус от ПСЖ за лояльность

В клубе надеялись, что игрок откажется от перехода в Реал.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не получил зарплату за апрель и бонус, обещанный ему по контракту в феврале. Об этом сообщает L’Equipe.

После того как француз в феврале 2024 года сообщил президенту клуба Нассеру Аль-Хелайфи, что не будет продлевать контракт, руководство частично отстранило его от матчей. Мбаппе считает, что тренер Луис Энрике также не выпускал его на поле по неспортивным причинам.

Читай также: "Никогда не знаешь, что случится": Мбаппе высказался о возможности сыграть в Серии А

Клуб не выплатил бонус в надежде удержать игрока от перехода в Реал. Общая сумма задолженности перед Мбаппе составляет около 80 миллионов евро.

Отметим, юридические представители обеих сторон активно обсуждают сложившуюся ситуацию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!