"Никогда не знаешь, что случится": Мбаппе высказался о возможности сыграть в Серии А

Килиан готов играть в Италии, но исключительно за один клуб.

Французский нападающий Килиан Мбаппе высказался о возможности в течение карьеры поиграть в итальянском чемпионате.

По словам форварда, если он и поиграет в Серии А, то только за Милан.

«Италия? Никогда не знаешь, что случится в будущем. Я всегда говорил: если однажды я поеду в Италию, то буду играть за Милан.

В детстве я был большим фанатом Милана, всегда смотрю Серию А и каждую игру Милана. Все в моей семье являются огромными болельщиками Милана!» - сказал француз в комментарии для Sky Sports.

Напомним, ранее Мбаппе сообщил, что объявит свой следующий клуб в ближайшее время.

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