"Не могу дождаться": Мбаппе сделал заявление о своем будущем

Звездный француз в предвкушении перехода в новый клуб.

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе, который должен продолжить карьеру в мадридском Реале, высказался о будущем.

Французский форвард заявил, что с нетерпением ждет момента, когда присоединится к своему новому клубу.

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"Я покину свою страну впервые. Это будет невероятный опыт. Я не могу дождаться, чтобы оказаться в своем новом клубе.

Я хочу выигрывать трофеи. Когда вы говорите о футболе, это касается выигрывания трофеев, общения с новыми товарищами по команде.

Пока у меня есть контракт с ПСЖ. Но все знают, что он скоро истекает, и увидим, что произойдет", - приводит слова Мбаппе CNN.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не получил космический бонус от ПСЖ за лояльность.

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