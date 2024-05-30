"Просто посмотрю матч": Мбаппе высказался о финале Лиги Чемпионов

Килиан не будет болеть за Реал.

Французский нападающий Килиан Мбаппе высказался о финале Лиги Чемпионов между Реалом и Боруссией Дортмунд.

По словам футболиста, он не будет болеть за «сливочных» в этом матче.

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«Буду ли я болеть за Реал? Нет, я просто посмотрю финал, как и вы. Если вы любите футбол, смотрите каждую игру.

Я смотрю каждый матч, когда могу - чемпионаты Франции, Англии, Испании, Германии, Италии. Каждая лига. Поэтому Лигу чемпионов я тоже посмотрю, конечно.

У меня есть еще много возможностей выиграть Лигу чемпионов, но я думаю, что это предначертано судьбой.

Мы были близки к победе несколько раз... Это часть футбола. Сейчас я хочу сохранить только хорошие ощущения и только приятные воспоминания о своем времени в Париже и обо всем, что происходило в этом клубе, и не забывать о деталях, - цитирует слова Мбаппе издание CNN.

Отметим, что финал состоится 1 июня в 22:00 на Уэмбли.

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