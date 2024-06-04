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Капитан Манчестер Юнайтед не интересен Баварии

У мюнхенского коллектива есть игроки на позиции, которую занимает на поле Бруно Фернандеш, а также более молодой вариант для приобретения.
Вчера, 23:20
Бруно Фернандеш / Getty Images
Бруно Фернандеш / Getty Images

Бавария не заинтересована в приобретении капитана Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеша.

Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, имя 29-летнего португальца не является горячей темой у руководства мюнхенцев.

У "ротен" нет необходимости приобретать Фернандеша, ведь на его позиции играют Джамал Мусиала и Томас Мюллер. К тому же, немцы следят за Хави Симонсом, который попал в список интересов клуба.

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В прошедшем сезоне Бруно Фернандеш принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 13 результативными передачами.

Напомним, что ранее появилась информация о готовности Баварии расстаться с одним из самых успешных футболистов в истории.

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