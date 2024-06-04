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Бавария готова продать одного из самых успешных футболистов в истории

Регулярные травмы и создание нового проекта вынуждают клуб отказаться от Кингсли Комана.
Сегодня, 21:35
Кингсли Коман / Getty Images
Кингсли Коман / Getty Images

Бавария готова рассмотреть предложения по Кингсли Коману, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

Руководство мюнхенского коллектива приняло решение продать 27-летнего вингера, если поступит достойное предложение.

По информации источника, в игроке заинтересована Барселона, однако она пока что ничего не будет предпринимать, пока не определится судьба Рафиньи.

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Действующий контракт Комана с Баварией рассчитан до лета 2027 года. При этом француз получает одну из самых высоких зарплат в клубе (более 15 миллионов евро в год).

Напомним, что по итогам прошедшего сезона Кингсли Коман впервые в своей карьере во взрослом футболе не стал чемпионом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Кингсли Коман

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