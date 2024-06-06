Франция разгромила Люксембург в товарищеском матче
Подопечные Дидье Дешама сыграли в эконом режиме, но этого хватило для победы.
В рамках подготовки к Евро-2024 Франция сыграла с Люксембургом.
В первом тайме коллектив Дидье Дешама забил значительно более слабому сопернику лишь однажды. Отличился голом Рандал Коло Муани.
Уже после перерыва французы довели счет до разгромного. Сначала забил Жонатан Клос, а затем и Килиан Мбаппе, который в первых двух случаях был ассистентом.
В следующем товарищеском матче Франция встретится с Канадой, а на самом Евро сыграет против Австрии, Нидерландов и Польши.
Франция - Люксембург 3:0.
Голы: Коло Муани, 43, Клос, 70, Мбаппе, 85
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