Феликс: Я люблю Барселону и хочу остаться

Португалец определенно не хочет возвращаться в Мадрид к Диего Симеоне.

Жоау Феликс находится в расположении сборной Португалии, которая готовится к чемпионату Европы 2024 года.

В то же самое время 24-летний форвард надеется, что ему не придется возвращаться в Атлетико по завершению турнира, так как он хочет продолжать выступать за Барселону.

"Я в аренде, это не зависит от меня. Мой план ясен: я люблю Барселону и я хочу остаться. Все зависит от нескольких факторов, так что давайте посмотрим, что произойдет" - цитирует футболиста Фабрицио Романо.

В прошедшем сезоне Феликс принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он записал на свой счет 10 голов и 6 результативных передач.

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Ранее стало известно, что желание Жоау Феликса может исполниться, так как, по словам президента Барселоны Жоана Лапорты, клуб ведет работу над тем, чтобы сохранить португальцаи его соотечественника Жоау Канселу в Каталонии.

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