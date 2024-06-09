Феликс: Я люблю Барселону и хочу остаться
Жоау Феликс находится в расположении сборной Португалии, которая готовится к чемпионату Европы 2024 года.
В то же самое время 24-летний форвард надеется, что ему не придется возвращаться в Атлетико по завершению турнира, так как он хочет продолжать выступать за Барселону.
"Я в аренде, это не зависит от меня. Мой план ясен: я люблю Барселону и я хочу остаться. Все зависит от нескольких факторов, так что давайте посмотрим, что произойдет" - цитирует футболиста Фабрицио Романо.
В прошедшем сезоне Феликс принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он записал на свой счет 10 голов и 6 результативных передач.
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Ранее стало известно, что желание Жоау Феликса может исполниться, так как, по словам президента Барселоны Жоана Лапорты, клуб ведет работу над тем, чтобы сохранить португальцаи его соотечественника Жоау Канселу в Каталонии.
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