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Лапорта: Мы работаем над тем, чтобы Канселу и Феликс остались в Барселоне

Фанаты Манчестер Сити и Атлетико дружно поблагодарят президента каталонцев, если португальский дуэт там и останется.
Сегодня, 22:01
Жоау Канселу и Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Канселу и Жоау Феликс / Getty Images

В конце июня у Барселоны истечет срок действия арендных соглашений сразу с двумя игроками, а именно Жоау Канселу и Жоау Феликсом, которые должны будут вернуться в расположение Манчестер Сити и Атлетико соответственно.

Однако президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта заверил поклонников своего клуба, что спортивный директор Деку работает над тем, чтобы португальский дуэт продолжил выступать в Каталонии.

"Мы хотим, чтобы и Жоау Феликс, и Жоау Канселу остались, Деку работает над этим. Феликс обладает просто превосходными качествами, я доволен его сезоном. К тому же, Ханси Флик хотел приобрести его, когда он тренировал Баварию", - приводит слова президента Барселоны Фабрицио Романо.

Стоит отметить, что и Манчестер Сити, и Атлетико не скрывают своего желания избавиться от этих игроков.

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Ранее президент Барселоны Жоан Лапорта высказал свое мнение насчет перехода Килиана Мбаппе из ПСЖ в мадридский Реал.

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