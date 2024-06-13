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Бавария договорилась о трансфере японского центрбека Штутгарта

В ближайшее время футболист сменит клубную прописку.
Сегодня, 08:14
Хироки Ито / Getty Images
Хироки Ито / Getty Images

Бавария готовится оформить первый трансфер этого лета.

Как сообщает Фабрицио Романо, "ротен" согласовали с центрбеком Штутгарта Хироки Ито условия личного контракта, который будет рассчитан на пять лет. В ближайшие дни 25-летний японец пройдет медобследование.

По информации источника, мюнхенский коллектив выплатит швабам отступные в размере 30 миллионов евро. При этом отмечается, что Бавария продолжает вести переговоры по капитану Байера Джонатану Та.

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Хироки Ито присоединился к Штутгарту летом 2022 года, перейдя из японского Джубило Ивата за 400 тысяч евро.

В прошедшем сезоне защитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет два гола и две желтые карточки.

Ранее стало известно, что руководство Баварии готовится к будущему уходу двух ветеранов команды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: штутгарт Бавария Мюнхен

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