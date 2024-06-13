Бавария договорилась о трансфере японского центрбека Штутгарта
Бавария готовится оформить первый трансфер этого лета.
Как сообщает Фабрицио Романо, "ротен" согласовали с центрбеком Штутгарта Хироки Ито условия личного контракта, который будет рассчитан на пять лет. В ближайшие дни 25-летний японец пройдет медобследование.
По информации источника, мюнхенский коллектив выплатит швабам отступные в размере 30 миллионов евро. При этом отмечается, что Бавария продолжает вести переговоры по капитану Байера Джонатану Та.
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Хироки Ито присоединился к Штутгарту летом 2022 года, перейдя из японского Джубило Ивата за 400 тысяч евро.
В прошедшем сезоне защитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет два гола и две желтые карточки.
Ранее стало известно, что руководство Баварии готовится к будущему уходу двух ветеранов команды.
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