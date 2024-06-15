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Голкипер из английского чемпионата скончался в возрасте 26 лет

Парень просто отдыхал с друзьями, как вдруг ему резко стало плохо.
Сегодня, 12:21
Матиа Шаркич / Getty Images
Матиа Шаркич / Getty Images

Голкипер Миллуолла Матиа Шаркич умер в 26 лет. Клуб сообщил о его смерти в соцсетях.

По данным Daily Mail, игроку стало плохо утром, когда он был в квартире с друзьями. Врачи не смогли его спасти.

Отметим, Шаркич присоединился к команде в августе прошлого года и сыграл 33 матча. Он также провел 9 игр за сборную Черногории.

Ранее сообщалось, что легендарный аргентинский тренер умер в возрасте 85 лет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: миллуолл

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