Голкипер из английского чемпионата скончался в возрасте 26 лет
Парень просто отдыхал с друзьями, как вдруг ему резко стало плохо.
Голкипер Миллуолла Матиа Шаркич умер в 26 лет. Клуб сообщил о его смерти в соцсетях.
По данным Daily Mail, игроку стало плохо утром, когда он был в квартире с друзьями. Врачи не смогли его спасти.
Millwall Football Club is completely devastated to announce that Matija Sarkic has passed away at the age of 26.— Millwall FC (@MillwallFC) June 15, 2024
Отметим, Шаркич присоединился к команде в августе прошлого года и сыграл 33 матча. Он также провел 9 игр за сборную Черногории.
Ранее сообщалось, что легендарный аргентинский тренер умер в возрасте 85 лет.
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