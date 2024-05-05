Легендарный аргентинский тренер умер в возрасте 85 лет

Сегодня, 5 мая, умер легендарный аргентинский тренер Сесар Луис Менотти в возрасте 85 лет. Об этом сообщило издание TyC Sports.

Причина смерти именитого специалиста остается неизвестной на данный момент.

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Менотти привел Аргентину к первой победе на Чемпионате мира в 1978, также потренировал Барселону, Атлетико, Бока Хуниорс и Ривер Плейт.

Сесар Луис вошел в список лучших тренеров в истории футбола по версии английского журнала World Soccer, заняв 22 место.

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