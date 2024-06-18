Моуринью традиционно намерен начать с подписания защитника

Новый главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью не изменяет себе и намерен сразу же подписать защитника, пишет Николо Скира.

Инсайдер утверждает, что португалец попросил клуб подписать для него Виктора Линделефа.

Моуринью хорошо знает шведского защитника по работе в Манчестер Юнайтед. И, к счастью для португальца, клуб готов отпустить Линделефа.

Трансфермаркт оценивает 29-летнего шведа в 15 млн евро, Юнайтед также вряд ли будет требовать большую сумму. У клуба небольшой трансферный бюджет, однако они планируют подписать двух защитников, а потому рады избавиться от старых.

Ранее также сообщалось, что английский клуб обошел других грандов в погоне за перспективным бразильцем.

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