Бавария ведет переговоры о трансфере хавбека ПСЖ

Руководство мюнхенцев было впечатлено выступлениями Хави Симонса в составе РБ Лейпциг.

Бавария ведет переговоры с ПСЖ насчет приобретения Хави Симонса, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

Нидерландский хавбек считается желанной опцией усиления линии атаки "ротен" - исполнительный директор мюнхенского клуба Макс Эберль желает оформить трансфер 21-летнего игрока сборной Нидерландов прямо сейчас.

Стороны обсуждают вариант с арендой футболиста с обязательством его выкупа за более чем 60-70 миллионов евро.

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По информации источника, Бавария оптимистично настроена насчет данного трансфера. Однако на игрока также претендует РБ Лейпциг, в составе которого он провел предыдущий сезон.

На счету Симонса 10 голов и 15 результативных передач в 43 матчах "быков" во всех турнирах.

Ранее стало известно, что Бавария также настроилась на приобретение форварда Барселоны.

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