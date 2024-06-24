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Один из лучших бомбардиров Бундеслиги решился на смену клуба

Гирасси уже имеет предложения от нескольких команд.
Сегодня, 14:17
Серу Гирасси / Getty Images
Серу Гирасси / Getty Images

Форвард Серу Гирасси уйдет из Штутгарта. Об этом сообщают Bild и Sky Sport.

Лучший бомбардир клуба сообщил о своем решении руководству. Им интересуются Боруссия Дортмунд, Милан и Арсенал, а Челси больше не претендует на игрока.

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Напомним, действующий контракт игрока со Штутгартом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Гирасси в 40 млн евро.

В минувшем сезоне не счету 28-летнего гвинейца 28 голов и 3 ассиста в 28 матчах Бундеслиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: штутгарт Серу Гирасси

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