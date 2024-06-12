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Бавария нацелилась на лидера одной из команд-сенсаций Бундеслиги

Хироки Ито может перебраться в стан мюнхенцев.
Вчера, 22:40
Хироки Ито / Getty Images
Хироки Ито / Getty Images

Мюнхенская Бавария планирует усилить линию атаки еще одним трансфером.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, "красные" хотят подписать Хироки Ито из Штуттгарта. Игрок желает немедленно перейти в немецкий топ-клуб.

Ожидается, что Бавария активирует клаусулу Ито в размере 30 млн евро в ближайшее время.

Отмечается, что трансфер футболиста сборной Японии не помешает переходу Джонатана Та, поскольку, руководство клуба рассматривает футболистов, как тех профайл которых отличается друг от друга.

Ранее сообщалось, что Бавария готовится к уходу легенд клуба.

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