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Севилья в ожидании: Сауль и Атлетико не могут договориться о расторжении контракта

Стороны не могут договориться о сумме компенсации.
Сегодня, 00:13
Сауль Ньигес / Getty Images
Сауль Ньигес / Getty Images

Недавно стало известно, что Сауль Ньигес покинет Атлетико этим летом.

На воспитанника "матрасников" претендует Севилья, которая ждет, когда 29-летний хавбек договорится с мадридским клубом о досрочном прекращении сотрудничества. При этом андалусийцы уже согласовали с ним трехлетний контракт.

Однако, как сообщает журналист Relevo Маттео Моретто, возникли определенные трудности.

Дело в том, что за два года, которые остались у Сауля по контракту с Атлетико, игрок получил бы 12 миллионов евро. Сауль требует от клуба 9 миллионов за расторжение соглашения, в то время как "кольчонерос" предлагают ему 6-7 миллионов.

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На данный момент стороны продолжают вести переговоры, но договоренности пока никакой нет. В связи с этим Ньигес будет вынужден прибыть в расположение Атлетико 11 июля, когда команда начнет предсезонную подготовку.

На счету Сауля Ньигеса 48 голов и 26 результативных передач в 427 матчах за Атлетико. Вместе с родной командой испанец дважды становился победителем Лиги Европы, а также по одному разу выигрывал чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья атлетико мадрид Сауль Ньигес

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