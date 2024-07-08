Атлетико решился на продажу своего ветерана
Сауль покинет стан "матрасников".
Сауль Ньигес близок к уходу из Атлетико, так как тренер Диего Симеоне не планирует использовать его в следующем сезоне. Об этом сообщает инсайдер Маттео Моретто.
Сейчас переговоры с Саулем ведет Севилья, предлагая ему контракт на 3 года. Игрок пока не определился со своим клубом.
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Напомним, действующий контракт 29-летнено испанца с "матрасниками" рассчитан до лета 2026 года.
В прошлом сезоне Ла Лиги он забил один гол и сделал пять ассистов в 34 матчах.
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