Атлетико решился на продажу своего ветерана

Сауль Ньигес близок к уходу из Атлетико, так как тренер Диего Симеоне не планирует использовать его в следующем сезоне. Об этом сообщает инсайдер Маттео Моретто.

Сейчас переговоры с Саулем ведет Севилья, предлагая ему контракт на 3 года. Игрок пока не определился со своим клубом.

Читай также: Конец сказке: Феликс может покинуть Атлетико и вернуться в родной клуб

Напомним, действующий контракт 29-летнено испанца с "матрасниками" рассчитан до лета 2026 года.

В прошлом сезоне Ла Лиги он забил один гол и сделал пять ассистов в 34 матчах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!