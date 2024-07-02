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Конец сказке: Феликс может покинуть Атлетико и вернуться в родной клуб

Карьера португальца в топ-чемпионате, кажется, завершена.
Вчера, 22:50
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Жоау Феликс может вернуться в Бенфику, которая ведет переговоры с Атлетико о покупке 50% прав на 24-летнего полузащитника.

Сделку, по информации As, клуб собирается профинансировать за счет продажи Антониу Силвы в Ньюкасл за 50 миллионов евро.

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Поскольку доход Феликса превышает среднюю зарплату в Бенфике, клубу придется найти способ решить этот финансовый вопрос.

Напомним, в прошлом сезоне Жоау играл за Барселону на правах аренды, а его контракт с Атлетико действует до 2029 года.

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