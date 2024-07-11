Мюнхенская Бавария решила расстаться с Кингсли Красном, пишет GFFN.

По информации издания, в клубе устали от помтоян,ных травм француза, а потому хотят продать его за 50-60 млн евро.

Не в пользу Команда также говорит и новый курс Баварии, которая намерена омолодить состав. Да ещё и Компани уже решил, что не кбедт рассчитывать на вингера.

Напомним, что француз играет за Баварию с 2017 года и провел за клуб более 300 матчей. Трансфер Марат оценивает француза как раз в 50 млн евро.

Ранее также Бавария объявила о трансфере нового хавбека.

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