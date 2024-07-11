iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бавария установила огромный ценник на свою звезду

Кингсли Коман не нужен клубу.
Вчера, 22:40
Кинглси Коман / Getty/UEFA
Кинглси Коман / Getty/UEFA

Мюнхенская Бавария решила расстаться с Кингсли Красном, пишет GFFN.

По информации издания, в клубе устали от помтоян,ных травм француза, а потому хотят продать его за 50-60 млн евро.

Не в пользу Команда также говорит и новый курс Баварии, которая намерена омолодить состав. Да ещё и Компани уже решил, что не кбедт рассчитывать на вингера.

Напомним, что француз играет за Баварию с 2017 года и провел за клуб более 300 матчей. Трансфер Марат оценивает француза как раз в 50 млн евро.

Ранее также Бавария объявила о трансфере нового хавбека.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кингсли Коман

Статьи по теме

Вингер Баварии думает над завершением карьеры в сборной из-за нехватки игрового времени на Евро-2024 Вингер Баварии думает над завершением карьеры в сборной из-за нехватки игрового времени на Евро-2024
Моуринью хочет пригласить игрока Баварии в Фенербахче Моуринью хочет пригласить игрока Баварии в Фенербахче
ПСЖ начал переговоры с игроком Баварии ПСЖ начал переговоры с игроком Баварии
Бавария готова продать одного из самых успешных футболистов в истории Бавария готова продать одного из самых успешных футболистов в истории
Помочь журналистам

Видео

Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024
Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Англия обыграла Нидерланды и вышла в финал
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа00:10
Лунин сделал заявление по поводу своего будущего в Реале
Вчера, 23:50
Европа23:50
Клопп отказался возглавлять известную сборную
Украина23:25
"Предатель": ФХУ намерена забрать все титулы у бывшего игрока сборной Украины
Украина23:00
Пресс-секретарь сборной Украины покинул пост после 14 лет работы
Европа22:40
Бавария установила огромный ценник на свою звезду
Европа22:37
Атлетико представил домашнюю экпировку: новые формы футбольных команд
Украина22:16
Трансферы УПЛ: Александрия подписала экс-игрока Зари, Динамо отправило защитника в аренду в Израиль
Олимпийские игры22:00
Олимпиада-2024: расписание и результаты матчей футбольного турнира
Европа21:59
ПСЖ предлагает безумные деньги за звездный дуэт
Европа21:50
Ван Дейк намекнул, что может завершить карьеру в сборной Нидерландов и покинуть Ливерпуль
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK